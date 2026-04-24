У бывших украинских военкомов нашли многомиллионные активы

Страна.ua: у бывших одесских военкомов Васькевичей нашли активы на 50 млн грн
У бывших сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) из Одессы Васькевичей обнаружили активы на 50 млн грн (примерно 85 млрд 400 млн рублей). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

Так, у экс-военкомов нашли в собственности три квартиры, шесть автомобилей, два парковочных места и коттедж у моря.

«Аркадий Васькевич до прошлого года был главой Овидиопольского ТЦК, а Богдан Васькевич работал в районных ТЦК Одессы и области как минимум восемь лет. В прошлом году оба уволились, когда ГБР начало расследование в отношении них по подозрении в получении взяток с уклонистов», — говорится в материале.

Как выяснили СМИ, осенью 2022 года у родственников и близких Аркадия Васькевича всего за несколько недель появилось сразу четыре автомобиля: Mercedes-Benz GLS 350, Honda CR-V, Nissan Versa, Lexus RX 350L.

Роскошный образ жизни Богдана Васькевича показала соцсетях его невеста бывшего сотрудника ТЦК. Она прикрывала его лицо смайликом, но его узнали по татуировке.

Ранее автомобиль ТЦК наехал на мать мобилизованного мужчины во Львове.

 
Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля
