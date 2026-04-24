У бывших украинских военкомов нашли многомиллионные активы

У бывших сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) из Одессы Васькевичей обнаружили активы на 50 млн грн (примерно 85 млрд 400 млн рублей). Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

Так, у экс-военкомов нашли в собственности три квартиры, шесть автомобилей, два парковочных места и коттедж у моря.

«Аркадий Васькевич до прошлого года был главой Овидиопольского ТЦК, а Богдан Васькевич работал в районных ТЦК Одессы и области как минимум восемь лет. В прошлом году оба уволились, когда ГБР начало расследование в отношении них по подозрении в получении взяток с уклонистов», — говорится в материале.

Как выяснили СМИ, осенью 2022 года у родственников и близких Аркадия Васькевича всего за несколько недель появилось сразу четыре автомобиля: Mercedes-Benz GLS 350, Honda CR-V, Nissan Versa, Lexus RX 350L.

Роскошный образ жизни Богдана Васькевича показала соцсетях его невеста бывшего сотрудника ТЦК. Она прикрывала его лицо смайликом, но его узнали по татуировке.

