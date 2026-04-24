Боевая машина за сотни тысяч долларов «разбилась в щепки» на учениях НАТО

SHOT: военные НАТО уронили с высоты внедорожник URO VAMTAC стоимостью €600 тысяч
defensa.gob.es

Военнослужащие стран НАТО во время учений уронили с высоты 300 метров боевую машину стоимостью €600 тыс. (более 52,5 млн рублей). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, речь идет о внедорожнике URO VAMTAC, принадлежащем Вооруженным силам Испании. Предполагалось, что машину аккуратно сбросят с самолета, и она на парашюте достигнет земли и мягко приземлится. Однако все пошло не по плану.

«Боевая машина полетела вниз с высоты 300 метров, разбившись в щепки об землю», — говорится в материале.

Иные подробности в публикации не приводятся.

23 апреля портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники сообщил, что Франция и Польша планируют провести совместные военные учения над Балтикой. Ожидается, что в маневрах будут задействованы истребители Rafale «с ядерными боеголовками». Как отметили журналисты, французские и польские военнослужащие планируют отработать удары конвенциональным оружием по предполагаемым российским целям, в том числе в районе Санкт-Петербурга.

Ранее в Государственной думе РФ призвали «бить по зубам» Запад за ядерные учения у российской границы.

 
