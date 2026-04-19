Война США и Израиля против Ирана
КСИР объявил об успехе пополнения арсеналов во время переговоров с США

КСИР: Иран успешно пополнил свои арсеналы во время переговоров с США
Iranian Army via AP

Иран успешно пополнил свои арсеналы во время переговоров с США, тогда как американским войскам необходимо поставлять вооружения c другого конца мира. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави, передает телеканал Al Jazeera.

«В отличие от Ирана, противник не смог пополнить свои боеприпасы во время прекращения огня», — заявил Мусави.

Командующий также подчеркнул, что Исламская Республика вышла победителем из нынешнего этапа противостояния. По его словам, США уже утратили контроль над Ормузским проливом и Ливаном.

11 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники опубликовал материал, в котором утверждалось, что, по данным американской разведки, Китай готовится в течение нескольких недель поставить Ирану вооружение. Речь шла о переносных зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) MANPADS. По данным разведки, этим оружием иранские военные смогли бы эффективнее сбивать низколетящие американские самолеты.

Ранее Иран снова перекрыл Ормузский пролив.

 
