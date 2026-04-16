Эксперт не удивился заявлению Зеленского о захвате роботами позиции РФ в зоне СВО

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что роботы смогли захватить российские позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его мнению, конфликт на Украине движется по пути дистанционно управляемых систем.

«Противники пытаются как можно больше инноваций применить, есть попытки использования искусственного интеллекта, создания неких роевых систем, машинного зрения и памяти. Все это максимально испытывается и используется, и каждая из сторон пытается получить преимущество», — сказал Шурыгин.

Он также напомнил, что Украина является территорией, на которой Запад испытывает все свои современные системы.

13 апреля Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы «впервые в истории» взяли под контроль позиции ВС России в зоне СВО исключительно беспилотными платформами — наземными роботизированными комплексами (НРК) и дронами. При этом он не уточнил, какие именно территории были «захвачены» украинской армией.

