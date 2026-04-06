Иранские военные нанесли удар по израильскому контейнеровозу

Иранские военнослужащие ударили по израильскому контейнеровозу SDN7. Информацию подтвердила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

«Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции уничтожили контейнеровоз SDN7, принадлежащий сионистскому режиму (имеется ввиду Израиль. — «Газета.Ru»), крылатой ракетой», — говорится в сообщении.

По данным КСИР, в результате удара на судне возник масштабный пожар. Уточняется, что атака была совершена в рамках 98-го этапа операции «Правдивое обещание 4» против американских и израильских объектов на Ближнем Востоке.

Также удары были нанесены по целям в северной и южной частях Тель-Авива. Кроме того, бойцы иранской армии атаковали «стратегические центры» в Хайфе, компании и химические предприятия в Беэр-Шеве и место дислокации армии Израиля в городе Петах-Тиква.

Накануне КСИР сообщил о том, что военные Ирана нанесли ракетный удар по израильскому торговому судну в порту Джебель-Али в Дубае (ОАЭ).

Ранее в Иране заявили, что Ближний Восток «сгорит дотла» из-за действий США.