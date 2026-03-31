В Госдуме оценили рязанскую идею набора контрактников на СВО через работодателей

Подписанное рязанским губернатором Павлом Малковым постановление, согласно которому все крупные работодатели региона должны выбрать кандидатов на участие в СВО из числа своих сотрудников, содержит элемент принуждения и напоминает советские «разнарядки». Таким мнением с «Лентой.ру» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Мы же не в Советском Союзе, чтобы разнарядку давать. И как заставить человека подписать контракт? Насильно загонять, получается, уговаривать? Контракт — это дело добровольное», — напомнил парламентарий.

Он заверил, что в Вооруженных силах России сейчас хватает тех ресурсов личного состава, которые требуются для участия в СВО, а если в случае изменения ситуации «будет мобилизация — вопросов нет, все пойдем защищать страну, кому положено».

«Не дай бог, конечно. Я думаю, что ее не будет», — поделился Колесник.

Депутат подчеркнул, что привлечение контрактников для участия в боевых действиях в зоне СВО ведется исключительно на добровольной основе, в том числе в рамках специальных мероприятий по информированию граждан об условиях контакта.

По его словам, ноу-хау рязанских властей вряд ли будет внедряться в других регионах, поскольку содержит элемент принуждения.

В постановлении, подписанном Малковым, говорится, что в зависимости от численности штата работающие в Рязанской области юрлица любой формы собственности и организации должны представить определенное количество кандидатов на подписание контракта с Минобороны.

