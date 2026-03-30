МО РФ: ВСУ потеряли около 1360 солдат на всех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 1360 военных на всех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне действия российской группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 265 солдат, в зоне действия группировки «Запад» — до 190. В зоне действий группировок «Южная» и «Центр» потери украинской армии составили до 155 и свыше 415 солдат соответственно.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» украинские войска потеряли до 275 бойцов, до 60 военных — в зоне ответственности группировки «Днепр».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки более 1275 военных.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что за неделю ВС России почти в два раза нарастили число ударов беспилотниками по украинским объектам. По словам политика, российские военные атаковали страну тремя тысячами ударных БПЛА. В среднем за март это число было гораздо ниже и составляло 1500-1750 в неделю, отметил Зеленский.

Ранее в Черном море поразили подводный дрон ВСУ.