В ЛНР из места массового захоронения извлекли тела 12 жертв ВСУ

СК возобновил эксгумацию тел из массового захоронения у Лесной Дачи в ЛНР

У поселка Лесная дача в Луганской народной республике (ЛНР) возобновились работы по извлечению тел мирных граждан, погибших в результате агрессии украинских военных. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко в Telegram-канале.

На видео с места работ можно увидеть сотрудников СК в белых защитных костюмах, извлекающих тела из земли. В работах по эксгумации тел также задействован экскаватор.

Петренко уточнила, что работы возобновились с началом весеннего периода. Они проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям о геноциде и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Ранее на месте массового захоронения мирных граждан у Лесной дачи было обнаружено более 260 тел. У них имелись пулевые, осколочные ранения, минно-взрывные травмы, также отсутствовали конечности.

Сейчас из могил извлекли еще 12 жертв Вооруженных сил Украины (ВСУ). Назначены судебные экспертизы. В общей сложности на этом участке могут быть захоронены еще около 300 тел.

Ранее в России обвинили чиновников Украины в геноциде жителей Донбасса.

 
