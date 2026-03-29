Бежавшая в Россию финка рассказала о вербовке молодежи в ряды ВСУ

Беженка Райски: ВСУ вербуют молодежь прямо в центре Финляндии
Adam Ihse/TT News Agency/Reuters

Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что в центре Хельсинки регулярно проходят мероприятия, в ходе которых молодежь, по ее словам, склоняют к участию в боевых действиях на стороне Украины.

По ее словам, в торговом центре Камппи в разные дни работают различные организации, в том числе религиозные, которые ведут набор людей. Среди них, как она утверждает, есть и представители, связанные с армией, которые распространяют материалы и объясняют необходимость службы.

Активистка отметила, что вербовщики, по ее наблюдениям, в личных разговорах выясняют отношение собеседников к ситуации на Украине и интересуются их готовностью участвовать в боевых действиях. Она добавила, что, по ее оценке, многие молодые люди после таких бесед соглашаются.

Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранте в семье финна и русской. По профессии она IT-специалист, также жила в Швейцарии. С 2014 года она выступала в поддержку России, а с началом боевых действий на Украине публиковала соответствующие материалы.

По ее словам, из-за своей позиции она дважды теряла работу, сталкивалась с угрозами и физическим насилием в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году она переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить вид на жительство в России.

