Силы ПВО сбили в Севастополе две воздушные цели

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за девять часов уничтожили над пятью регионами страны 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 11:00 до 20:00. Их ликвидировали в Белгородской, Курской и Тульской областях, Московском регионе и Крыму.

На этом фоне губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале, что ВСУ атаковали город. С 19:52 там действует воздушная тревога и работают средства ПВО.

«Уже сбито 2 воздушных цели в районе Балаклавского МО (муниципального округа. — «Газета.Ru»)», — сообщил градоначальник.

Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях. В 20:46 Развожаев заявил об отбое воздушной тревоги в городе.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.