Силы ПВО сбили в Севастополе две воздушные цели

Силы ПВО за 9 часов уничтожили над пятью регионами России 26 дронов
Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за девять часов уничтожили над пятью регионами страны 26 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 11:00 до 20:00. Их ликвидировали в Белгородской, Курской и Тульской областях, Московском регионе и Крыму.

На этом фоне губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале, что ВСУ атаковали город. С 19:52 там действует воздушная тревога и работают средства ПВО.

«Уже сбито 2 воздушных цели в районе Балаклавского МО (муниципального округа. — «Газета.Ru»)», — сообщил градоначальник.

Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях. В 20:46 Развожаев заявил об отбое воздушной тревоги в городе.

