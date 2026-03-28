Власти Ирана призвали детей добровольно поступать на военную службу

В Иране произошли изменения в правилах военной службы: минимальный возраст для призыва снижен до 12 лет. Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает телеканал Al Arabiya в соцсети Х.

Надали призвал подростков в возрасте 12 и 13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

Согласно сведениям телеканала, дети в возрасте от 12 лет будут привлекаться к выполнению различных задач, включая ведение разведки, участие в оперативном патрулировании, работу на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовление пищи для военнослужащих, уход за ранеными солдатами и другие виды вспомогательной деятельности. Данная программа призыва школьников получила название «Для иранцев».

Al Arabiya особо отмечает, что подобное решение иранских властей идет вразрез с международными обязательствами Ирана, запрещающими использование детей в военных действиях.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке.

