СМИ: в США без объявлений запустили неизвестную ракету

С базы космических сил США на мысе Канаверал в четверг запустили неизвестную ракету, при этом официальных объявлений о пуске не было. Об этом сообщил портал Florida Today.

По данным издания, запуск произошел около 12:30 по местному времени (19:30 мск), хотя ни один из основных операторов космических запусков не планировал полеты на это время. В небе над Атлантикой после пуска наблюдали белый инверсионный след.

Отмечается, что о подготовке к запуску косвенно указывала необычная зона ограничения навигации, введенная Береговой охраной США и Министерством внутренней безопасности в восточной части океана. При этом запросы издания в Министерство обороны США остались без ответа.

Портал напомнил, что в апреле 2025 года с этого же мыса запускали гиперзвуковую ракету в рамках испытаний Управления стратегических систем ВМС США. Кроме того, в декабре 2024 года там же прошло необъявленное, но успешное испытание гиперзвукового оружия Dark Eagle армии и флота США.

