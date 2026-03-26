Иран атаковал беспилотниками порт Хайфы

Армия Ирана сообщила об атаках на «жизненно важные объекты» в порту Хайфы

Иранские военные атаковали ряд «жизненно важных центров» в израильской Хайфе. Об этом передает агентство Tasnim со ссылкой на армию Ирана.

«В армии Ирана с прошлого вечера атаковали при помощи беспилотников несколько чувствительных и жизненно важных центров сионистского режима в стратегическом порту Хайфы», — говорится в сообщении.

В армии Ирана отметили, что удар был нанесен «в ответ на заявления противника об атаках на ракетно-беспилотный потенциал страны».

В заявлении дается пояснение, что удары были нацелены на верфь, связанную с израильским флотом, а также резервуары с топливом для израильских истребителей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

В Иране назвали ответные условия Тегерана к Вашингтону по урегулированию конфликта в регионе.