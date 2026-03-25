Появились кадры горящей после удара Ирана крупнейшей в Израиле ТЭС

Появились кадры последствий удара Ирана по крупнейшей в Израиле ТЭС

В интернете распространяются фотографии и видеозаписи, демонстрирующие последствия иранского удара по израильской тепловой электростанции (ТЭС) «Огни Рабина», расположенной вблизи города Хадера. Записью поделился Telegram-канал War Gonzo.

На кадрах, снятых свидетелями, видно, что иранская баллистическая ракета упала в непосредственной близости от ТЭС, спровоцировав возгорания и столбы дыма в нескольких точках.

Атака на объект произошла 25 марта 2026 года и стала ответом Тегерана на предыдущие нападения на иранскую энергетическую инфраструктуру. Ранее иранская сторона заявляла о готовности к симметричным ответным действиям в случае атак на свои энергообъекты.

ТЭС «Огни Рабина» — крупнейшая тепловая электростанция в Израиле, ее мощность составляет 2590 МВт. Она обеспечивает до четверти всей производимой в стране электроэнергии и находится недалеко от города Хадера.

Военный конфликт в регионе, начавшийся 28 февраля с совместной наступательной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, перешел в фазу открытого взаимного противостояния. В качестве акта возмездия Тегеран развернул масштабную кампанию с использованием ракетного вооружения и ударных беспилотников. Под ударом оказались не только объекты на территории Израиля, но и разветвленная сеть американских военных баз в ряде арабских государств.

Ранее стали известны цели Израиля в конфликте с Ираном.

 
