В Киеве подтвердили развертывание на Ближнем Востоке групп по борьбе с БПЛА

Умеров: подразделения украинских ПВО размещены на Ближнем Востоке
Сергей Мирный/РИА Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров официально подтвердил развертывание украинских подразделений противовоздушной обороны в странах Ближневосточного региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, Киев направил своих специалистов для защиты гражданской и критически важной инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов. Умеров подчеркнул, что в основе миссии лежит практическое применение украинского боевого опыта и технологий перехвата воздушных целей, а в планах ведомства — дальнейшее расширение зон прикрытия в регионе.

Данное заявление последовало за серией визитов Умерова в Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию в течение последней недели. На фоне растущей обеспокоенности Киева тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы западных союзников, президент Украины Владимир Зеленский предложил услуги своих экспертов по борьбе с дронами в обмен на дефицитные ракеты для комплексов Patriot. Однако эта дипломатическая инициатива столкнулась с жесткой позицией Вашингтона: в Белом доме подчеркнули, что Соединенные Штаты не нуждаются в посторонней помощи для обеспечения защиты от иранских беспилотников в нынешних условиях.

В начале марта Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила дроны-перехватчики и группу специалистов по беспилотникам в Иорданию для защиты военных баз США.

