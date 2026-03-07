Почти 40 БПЛА атаковали три области России

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за семь часов уничтожили над тремя регионами страны 37 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 10:00 до 17:00. Над Белгородской областью ликвидировали 10 БПЛА, в небе Курской области нейтрализовали 12 беспилотников, а еще пять БПЛА сбили в Брянской области.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с момента начала специальной военной операции. Срок вполне достаточный, чтобы уточнить большую часть вопросов в сфере модернизации и строитель­ства вооруженных сил, укрепления их боевой мощи, повышения боевой и мобилизационной готовности, тенденций и способов технического оснащения армии и флота. Уроки СВО — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

