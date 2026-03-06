В Иране анонсировали новые интенсивные и масштабные удары

В ближайшие дни темпы и масштабы ударов Ирана на противника возрастут. Об этом заявил центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия», сообщает Iran press agency.

По словам полковника Эбрахима Зольфагари, пресс-секретаря штаба «Хатам аль-Анбия», планируется нарастить интенсивность операций на нескольких направлениях (воздушном, морском и сухопутном) против целей, связанных с США и Израилем.

Перед этим американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят сместить нынешнее руководство Ирана, чтобы у страны был «хороший лидер». По его словам, у властей Соединенных Штатов есть на примете несколько человек, которые «хорошо бы справились с этой работой».

Трамп также прокомментировал заявления, что США готовы к наземному вторжению американских и израильских войск в Иран.

По его словам, подобные разговоры являются «пустой тратой времени» и таких планов пока нет.

Ранее глава Пентагона рассказал об отказе США от глупых политкорректных войн.