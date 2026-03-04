Москалькова сообщила о тысячах обращений от участников СВО за прошлый год

Москалькова рассказала о 70 тыс. обращений от бойцов СВО за 2025 год

В 2025 году в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступило более 70 тыс. обращений от участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом в интервью РИА Новости сообщила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

По ее словам, большинство обращений было связано с просьбами содействовать в освобождении из плена, поиске пропавших без вести, а также вопросами социальных льгот и гарантий.

Москалькова отметила, что государство приняло значительный пакет законов и подзаконных актов, предусматривающих меры социальной поддержки участников СВО и их семей.

Она подчеркнула, что задача аппарата омбудсмена заключается в том, чтобы все положения этих нормативных актов выполнялись без нарушений. По ее словам, в большинстве случаев на обращения реагируют достаточно быстро. Москалькова добавила, что ранее поступало много жалоб на задержки с предоставлением отпусков военнослужащим, однако сейчас таких обращений стало значительно меньше.

Ранее президент Владимир Путин отметил важность трудоустройства ветеранов СВО.