В МИД Катара рассказали о целях ударов Ирана по эмирату

Атаки Ирана были направлены на критически важную промышленную инфраструктуру Катара, включая резервуары с водой в Месаиде и промышленный комплекс Qatar Energy в Рас-Лаффане. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает Al Jazeera.

Согласно приведенным им данным, катарские силы ПВО сбили 101 крылатую ракету и 39 беспилотников, нацеленных на различные объекты страны.

2 марта катарские ВВС сбили два иранских истребителя Су-24. Пилоты получили предупреждение, но не отреагировали, сообщил аль-Ансари.

Накануне государственная нефтегазовая компания Qatar Energy сообщила, что приостанавливает производство сниженного природного газа, некоторых химических, нефтехимических и других продуктов переработки газа в связи с воздушными ударами Ирана.

Ранее в Катаре восемь человек получили ранения из-за упавших обломков иранских ракет.