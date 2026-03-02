Мэр Новороссийска показал разрушения после атаки украинских дронов

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал в своем Telegram-канале фотографии, на которых запечатлены последствия атаки украинских беспилотников.

Город был атакован в ночь на 2 марта. Как рассказал Кравченко, после снятия угрозы атаки на пострадавших объектах в городе начались работы с участием экстренных служб.

По его данным, в результате атаки были повреждены три детских сада, восемь многоквартирных и девять частных домов.

По информации оперштаба Краснодарского края, число пострадавших достигло семи. Двум из них медицинскую помощь оказали на месте, еще пять человек с травмами средней и легкой степени тяжести доставили в больницу.

В оперштабе также сообщили, что в Новороссийске был ликвидирован пожар на топливном терминале, который произошел после атаки дронов. К ликвидации возгорания привлекали 38 человек и 10 единиц техники.

Ранее украинский БПЛА повредил ТЦ в Белгороде.