Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

В США военные с помощью лазера сбили беспилотник американских пограничников

AP: американские военные сбили дрон погранично-таможенной службы США в Техасе
U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet

Федеральное управление гражданской авиации США частично закрыло воздушное пространство штата Техас из-за срабатывания лазерной системы военных, которая сбила правительственный беспилотник. Об этом пишет Associated Press (AP).

По информации журналистов, в небе над поселением Форт-Хэнкок был уничтожен дрон американской погранично-таможенной службы. Как рассказал член нижней палаты конгресса США Рик Ларсен, его и нескольких его коллег-демократов из комитета по транспорту и инфраструктуре оповестили об инциденте по официальным каналам.

«Мы просто в шоке от новости о том, что министерство обороны сбило беспилотник погранично-таможенной службы, используя высокорискованную систему противодействия дронам», — заявил Ларсен.

12 февраля газета «Известия» со ссылкой на AP сообщила, что власти США закрыли воздушное пространство над городом Эль-Пасо в штате Техас и большей частью юга штата Нью-Мексико. Как выяснили журналисты, решение было принято на фоне разногласий между министерством обороны и Федеральным управлением гражданской авиации, которые касаются испытаний лазерного оружия против беспилотников.

Ранее сообщалось, что Белый дом потребовал от законодателей предоставить ему больше полномочий по уничтожению дронов во внутреннем воздушном пространстве.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!