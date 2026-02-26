Компания Илона Маска создаст для нужд ВСУ спутниковую группировку

Американская компания SpaceX примет участие в запуске более 100 спутников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его данным, украинская компания STETMAN планирует к 2027 году развернуть для ВСУ орбитальную группировку из 120 спутников UASAT-NANO.

«К реализации запусков присоединится SpaceX», — сказал собеседник агентства.

В первый год предполагается обеспечить военных 30-50 тыс. пользовательских терминалов с возможностью дальнейшего наращивания их числа.

Отмечается, что производством спутников занимается датская компания GomSpace. В дальнейшем, после завершения конфликта, планируется постепенная локализация производства на территории Украины.

Собеседник агентства заявил, что источники финансирования и масштабы программы остаются неизвестными. При этом он допустил, что реализация проекта может осуществляться за счет европейских налогоплательщиков, а обслуживание системы — с привлечением американских и европейских специалистов.

1 февраля компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование спутниковой связи Starlink для российских БПЛА. По словам Илона Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. По информации украинских СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

