ФСБ сообщила о задержании жителя Запорожской области по делу о госизмене

В Запорожской области задержан мужчина, подозреваемый в передаче украинским спецслужбам сведений о позициях российских войск. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, речь идет о 32-летнем гражданине России, который живет в Приазовском районе. Как уточнили в службе, мужчина, по версии следствия, связался с представителем СБУ через мессенджер Signal и передавал информацию о дислокации и передвижениях российских военнослужащих и техники. Эти данные, как утверждается, могли использоваться для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Подозреваемый задержан, а против него следственный отдел УФСБ по Запорожской области возбудил уголовное дело по статьям 275 УК РФ («Государственная измена») и 276 УК РФ («Шпионаж»).

В ФСБ отметили, что по статье о шпионаже предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, а по статье о государственной измене — вплоть до пожизненного заключения. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста.

Ранее в Алтайском крае задержали гражданина, подозреваемого в передаче данных ВСУ о российской технике.