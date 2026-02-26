Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

ФСБ сообщила о задержании жителя Запорожской области по делу о госизмене

ФСБ: житель Запорожской области передавал СБУ данные о позициях российских войск
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области задержан мужчина, подозреваемый в передаче украинским спецслужбам сведений о позициях российских войск. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, речь идет о 32-летнем гражданине России, который живет в Приазовском районе. Как уточнили в службе, мужчина, по версии следствия, связался с представителем СБУ через мессенджер Signal и передавал информацию о дислокации и передвижениях российских военнослужащих и техники. Эти данные, как утверждается, могли использоваться для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

Подозреваемый задержан, а против него следственный отдел УФСБ по Запорожской области возбудил уголовное дело по статьям 275 УК РФ («Государственная измена») и 276 УК РФ («Шпионаж»).

В ФСБ отметили, что по статье о шпионаже предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, а по статье о государственной измене — вплоть до пожизненного заключения. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ареста.

Ранее в Алтайском крае задержали гражданина, подозреваемого в передаче данных ВСУ о российской технике.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!