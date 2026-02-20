Размер шрифта
Армия

«Душили пакетом»: российский летчик рассказал об условиях в плену на Украине

Летчик Су-34 Максим Криштоп рассказал о годе плена на Украине
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский летчик Су-34 Максим Криштоп, который находился на протяжении года в плену на Украине, рассказал в интервью mk.ru подробности содержания пленных.

Военный отметил, что попал в плен после боевого вылета в марте 2022 года. Тогда в его самолет попали несколько ракет, из-за чего он катапультировался. После приземления летчик попытался скрыться в лесу, но был схвачен спустя девять часов погони.

В результате, по словам Криштопа, за год он побывал в изоляторах и колониях разных городов Украины. Там он встречал российских офицеров, контрактников, добровольцев и мобилизованных, а также граждан Украины, над которыми издевались наравне с пленными военными.

Летчик добавил, что во время плену СБУ пленным выдавали гимнастические коврики и одно одеяло на двоих. Кормили военнопленных два раза в сутки, уточнил боец.

«Применялись систематические избиения, причем очень жестокие — с садизмом. Я понимал, что человек бьет со знанием дела — знает куда бить, как бить. Душили пакетом», — сказал Криштопа.

Военный подчеркнул, что жестоким издевательства подвергались летчики и артиллеристы. К остальным пленным, по его словам, отношение было более лояльным.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как попал на фронт.
 
