Армия

Военный эксперт объянил, почему Украина не сможет обойти ограничения работы Starlink

Военэксперт Крапивник: ограничение работы Starlink затронет украинские дроны
Clodagh Kilcoyne/Reuters

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что компания компания SpaceX ограничила работу спутниковой системы Starlink для всех устройств в зоне проведения специальной военной операции, которые движутся со скоростью выше 90 километров в час.

По словам специалиста, эти ограничения коснутся не только Вооруженных сил России, но и украинской армии, которая активно использует Starlink для управления дронами и обеспечения связи.

Он пояснил, что сложность состоит в непродолжительности полета БПЛА. Система просто не успевает определить, является ли конкретный терминал российским или украинским. Для такой идентификации необходим доступ к специальной базе данных. Поэтому пока сервис пытается идентифицировать устройство и наложить ограничения, большинство дронов уже завершают свой полет, достигнув цели.

«Тут интересный момент, что даже FPV-дроны могут разогнаться до 150 километров в час», — отметил Крапивник.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА.

По словам владельца компании Илона Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы на Украине. При этом, по информации СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

По информации «Политики страны», Starlink будут отключать на всех устройствах, которые движутся со скоростью 90 километров в час.

Ранее сообщалось, что SpaceX собралась запустить на орбиту до 1 млн спутников для ИИ.
 
