Волонтеры «Единой России» доставили технику, продукты и генераторы в Белгородскую область

«Единая Россия» организовала доставку более 130 тонн гуманитарной помощи в Белгородскую область. Об этом сообщается на сайте партии.

Груз включает генераторы для резервного энергоснабжения, направленные из Московской и Ленинградской областей, Дагестана и других регионов. В свою очередь, подмосковные активисты передали бытовую технику — холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, электрочайники и хлебопечки. Продукты питания поступили из Краснодарского края, Воронежской, Астраханской и Тюменской областей, а также из Ингушетии.

Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия регулярно оказывает поддержку региону.

«По запросу секретаря реготделения, губернатора Вячеслава Гладкова, привезли продукты, на которые есть запрос. И, конечно, генераторы, чтобы обеспечить подачу тепла в дома, социальные учреждения — больницы, детские сады, школы. Мы постоянно оказываем помощь Белгородчине с 2023 года. И сейчас всей командой готовы помочь справиться с очередным вызовом, с которым столкнулся регион», — отметил он.

Отмечается, что гуманитарная помощь поступает ежедневно в логистический центр партии, где ее сортируют волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии», после чего распределяют по нуждающимся.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил партию за поддержку.

«Решения, которые были приняты генесоветом «Единой России» по поручению Владимира Якушева и на уровне правительства РФ, позволили нам сформировать резерв продуктов для жителей приграничных муниципалитетов на первый квартал 2026 года. Большое спасибо «Единой России», ее региональным отделениям и волонтерам. Вся страна, как всегда, с нами — по-другому быть не может», — отметил он.