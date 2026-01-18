Размер шрифта
Украинских военных ВСУ запугивают расстрелом в случае сдачи в плен России

Офицер ВС РФ: военным Украины угрожают расстрелом в случае сдачи в плен
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинский военных запугивают расстрелом, в случае сдачи в плен России. Такую работу с ними проводят психологи Вооруженных сил Украины, заводя их в заблуждение. Об этом сообщил РИА Новости офицер группировки войск «Юг» с позывным «Питон».

По его словам, такую информацию он получил от одного из военнопленных на северском направлении.

«Во-первых, тюремное наказание у них за это дело. Во-вторых, у них в вооруженных силах с ними работают психологи и обрабатывают их таким образом: дают установки, что если они сдадутся в плен, то их все равно расстреляют», — рассказал военнослужащий.

По словам российского офицера, это приводит к тому, что многие бойцы ВСУ продолжают «сидеть» на позициях, а в итоге их все равно ликвидируют. Кому везет, тот сдается в плени и только тут осознает, что здесь все иначе, отмечает российский военный.

17 января появилось видео сдачи в плен группы военнослужащих Вооруженных сил Украины у Гуляйполя.

На кадрах видно, как шесть украинских военных идут с поднятыми руками. В российских силовых структурах уточнили, что военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны пытались выдвинуться в направлении позиций группировки «Восток» юго-западнее населенного пункта Гуляйполе. Их направило туда командование 225-го отдельного штурмового полка украинской армии.

В итоге в плен сдалось отделение ВСУ, в том числе офицеры. Их сопровождение проводилось квадрокоптером под руководством бойцов 38-й бригады 35-й армии группировки войск «Восток» ВС России.

Ранее российские военные начали использовать дрон «Бумеранг» как «летающий громкоговоритель».

