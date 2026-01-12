Размер шрифта
В Краснодарском крае раздались взрывы

SHOT: взрывы раздались над Анапой, средства ПВО отражают атаку дронов ВСУ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Серия взрывов раздалась над Анапой в Краснодарском крае, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники в акватории Черного моря. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали местные жители, они начали слышать громкие звуки со стороны моря около 20:10. Всего было зафиксировано три-четыре взрыва. Также жители Анапы видели в небе яркие вспышки на фоне звучащей сирены воздушной тревоги.

«Предварительно, ПВО работает по ВСУшным дронам в Черном море», — отмечается в сообщении.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников за четыре часа. По информации ведомства, дроны были сбиты 12 января в период с 16:00 до 20:00 мск: 21 беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымом, 18 — над Краснодарским краем, по четыре — над Брянской и Курской областями, один — над Воронежской областью и еще восемь — над акваторией Азовского моря.

Ранее министр обороны РФ оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.

