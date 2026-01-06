Размер шрифта
Александр Астафьев/РИА Новости

Военкор Коц в материале для Kp.ru дал резкую оценку заявлению главы Пентагона Пита Хегсета о якобы неудовлетворительной работе российских систем ПВО в Венесуэле.

По мнению Коца, корень проблемы заключался не в технических характеристиках зенитных комплексов, а в том, что они не были приведены в боевую готовность. Он не исключил, что это могло быть сделано сознательно по приказу властей.

В ответ Хегсету военкор привел несколько примеров, когда системы ПВО США и их союзников не справились со своими задачами. Среди них он назвал удар беспилотников по НПЗ Saudi Aramco в сентябре 2019 года, атаки иранских ракет на американские базы в Ираке в январе 2020 года, а также успешный удар по авиабазе Эль-Удейд в Катаре в июне прошлого года.

Министр войны США Пит Хегсет в своём выступлении в Пентагоне иронично прокомментировал эффективность российских систем противовоздушной обороны, которые ранее были поставлены в Венесуэлу и должны были защищать воздушное пространство над Каракасом. Он намекнул, что эти комплексы не справились со своей задачей во время недавней американской операции в столице Венесуэлы.

Ранее Хегсет объявил новую эпоху противостояния сверхдержав. 

