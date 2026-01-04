СМИ раскрыли подробности о начале атаки США на Венесуэлу

Соединенные Штаты начали операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги с кибератаки, вызвавшей отключение электричества в Каракасе. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

«В самой Венесуэле операция началась с кибероперации, приведшей к отключению электричества в крупных участках Каракаса, погрузив город во тьму, что позволило самолетам, дронам и вертолетам приблизиться незамеченными», — сказали журналистам.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Впоследствии Трамп также опубликовал фото венесуэльского лидера на борту корабля США — задержанного политика доставят в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее CBS опубликовал снимки последствий ударов США по Венесуэле.