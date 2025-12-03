Стала известна судьба бойцов, подписавших молодежный контракт с  ВСУ

В зоне спецоперации 11 молодых украинцев, подписавших молодежные контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ), получили ранения или погибли. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что четверо военнослужащих получили тяжелые ранения, трое пропали без вести. Еще двое бойцов дезертировали. Один из контрактников заболел, а другой наложил на себя руки. Судьбу других украинцев, подписавших молодежный контракт, агентству отследить не удалось.

В настоящее время молодежный контракт с ВСУ могут заключить украинцы в возрасте от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении высшего образования и другие льготы, в том числе беспроцентную ипотеку. Однако обязательным условием контракта является служба в пехоте, которая участвует в боевых действиях на передовой.

3 сентября заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что власти Украины могут расширить возрастные рамки по «молодежному» контракту с ВСУ.

Также в сентябре в пресс-службе Генерального штаба ВСУ сообщили, что девушки на Украине впервые подписали военные контракты по программе «18–24» для службы операторами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Киеве мобилизовали бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша.