На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна судьба бойцов, подписавших молодежный контракт с  ВСУ

Reuters: подписавшие молодежный контракт с ВСУ бойцы ранены или погибли
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В зоне спецоперации 11 молодых украинцев, подписавших молодежные контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ), получили ранения или погибли. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что четверо военнослужащих получили тяжелые ранения, трое пропали без вести. Еще двое бойцов дезертировали. Один из контрактников заболел, а другой наложил на себя руки. Судьбу других украинцев, подписавших молодежный контракт, агентству отследить не удалось.

В настоящее время молодежный контракт с ВСУ могут заключить украинцы в возрасте от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении высшего образования и другие льготы, в том числе беспроцентную ипотеку. Однако обязательным условием контракта является служба в пехоте, которая участвует в боевых действиях на передовой.

3 сентября заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что власти Украины могут расширить возрастные рамки по «молодежному» контракту с ВСУ.

Также в сентябре в пресс-службе Генерального штаба ВСУ сообщили, что девушки на Украине впервые подписали военные контракты по программе «18–24» для службы операторами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Киеве мобилизовали бывшего игрока «Динамо» и сборной Украины Дениса Гармаша.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами