Бойца СВО лишили российского гражданства из-за ошибки многолетней давности

Военного, принимающего участие в СВО, лишили гражданства России из-за ошибки, которую чиновники сделали много лет назад. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на мать бойца.

Военнослужащий родился в городе Актобе в Казахстане. У его матери есть гражданство России. При этом она прожила несколько лет с гражданским мужем в другой стране. В возрасте шести лет мальчик вместе с матерью переехал в Саратовскую область. Сначала ребенку оформили вид на жительство, а спустя год поставили отметку о гражданстве РФ в его свидетельстве о рождении. На основании этого документа он получил российский паспорт в 14 лет, затем поменял его в 20 лет и оформил загранпаспорт.

В августе 2023 года уже на тот момент 22-летний мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ и отправился на СВО. В ходе боевых действий он неоднократно получал ранения. Зимой 2024 года военный приехал с передовой на лечение с одной лишь справкой, поскольку его паспорт был утерян при выполнении боевых задач. Ему выдали новый паспорт. Летом 2024-го, когда мужчина вновь находился в зоне боевых действий, мать получила извещение о лишении сына гражданства России и аннулировании паспорта. Миграционная служба посчитала ошибочной отметку о гражданстве РФ в его свидетельстве о рождении.

«Как-то так получается, что он у меня теперь не гражданин Российской Федерации, а гражданин Вселенной. Как-то это [лишение гражданства], знаете, несправедливо и неправильно», — приводит издание слова матери бойца.

По предложению сотрудников МВД россиянка обратилась в консульство Казахстана. Но там женщине ответили, что не могут ничем помочь, так как ее сын был гражданином РФ, а не Казахстана.

Затем она обратилась в Кировский районный суд Саратова, который признал незаконными действия МВД. В апелляции суд поддержал это решение, но кассационная инстанция его отменила и отправила дело на новое рассмотрение.

