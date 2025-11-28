Мэр Новороссийска сообщил о сотнях поврежденных квартир после удара БПЛА

Мэр Кравченко: в Новороссийске более 220 квартир пострадали после атаки БПЛА

Более 220 квартир и около 50 частных домов получили повреждения в Новороссийске после атаки БПЛА 25 ноября. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его данным, специалисты осмотрели 275 объектов, где проживают 701 человек. В общей сложности пострадали 34 многоквартирных дома и 227 квартир, а также 48 частных домов. Ущерб в основном пришелся на фасады, балконы, стеклопакеты и отделку комнат. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Южном районе: в доме на улице Мурата Ахеджака повреждены более 200 квартир, из которых пять оказались полностью разрушены.

В Новороссийске вечером 24 ноября произошла массированная атака беспилотников. Обломки дронов падали в жилых кварталах, повреждены дома и машины. В селе Мысхако загорелась квартира — пожар уже потушили. Несколько человек получили ранения, для пострадавших жильцов открыли пункт временного размещения.

