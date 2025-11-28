На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вооруженные силы России за неделю уничтожили украинский зенитный комплекс С-300

Войска России за неделю уничтожили три РСЗО и один зенитный комплекс С-300 ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска з неделю уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) APR-40 румынского производства, две боевые машины РСЗО «Град», а также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве отметили, что средствами противовоздушной обороны были сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1664 БПЛА самолетного типа.

До этого в Минобороны сообщили, что ночью силы ПВО ночью перехватили 136 украинских беспилотников над регионами России.

Больше всего БПЛА — 46 — сбиты в Ростовской области. В Саратовской области сбили 30 дронов, 29 — в Крыму, 12 – над акваторией Черного моря, шесть – в Брянской области, пять – в Волгоградской области.

Еще по два беспилотника уничтожили в Воронежской и Московской областях, а также над акваторией Азовского моря. По одному сбиты в Курской и Калужской областях.

Ранее российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтийским морем.

