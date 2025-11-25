В регионе России участников СВО освободили от транспортного налога

В Башкирии участников СВО и их семьи освободили от транспортного налога на год

В Башкирии участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей освободили от уплаты транспортного налога еще на один год. Об этом сообщает «Башинформ».

Поправки в региональный закон «О транспортном налоге» сразу в трех чтениях приняли депутаты государственного собрания на пленарном заседании 25 ноября. Военнослужащим и их родным разрешили не платить транспортный налог за текущий год, который будет начислен в 2026 году.

Речь идет об уплате налога на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, а также на другие виды самоходного транспорта. Мощность двигателя при этом не имеет значения.

Соответствующая льгота была доступна бойцам и их семьям с 2022 года по 2024 год включительно. Законопроектом депутаты предложили продлить ее на 2025 год.

Ранее сообщалось, что мошенники создали сотни сайтов для кражи денег у участников СВО.