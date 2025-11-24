В Госдуме усмотрели иронию в использовании при производстве «Буревестника» западных станков

При производстве вооружения Россия может использовать станки любого производства, в том числе стран ЕС — и этому не мешают даже многочисленные санкции, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, таким образом Запад работает против самого себя.

«Мы будем использовать для военного производства любые станки, которые у нас есть, и если техника и в самом деле японская или немецкая, в этом есть даже какая-то особенная ирония, весьма жестокая для этих западных машиностроительных компаний. Получается, они собственными руками помогают нам делать оружие, которого потом боятся — то есть, работают против самих себя. Не мешают ни многочисленные санкции, которых только ЕС принял уже 19 пакетов, ни ограничения. Пусть расследуют и привлекут к ответственности тех, кто это оборудование в Россию поставлял, но ситуации это уже никак не изменит. Ракеты сделаны, испытаны и поступили на вооружение, таков наш, как говорили при СССР, ответ Чемберлену, имея в виду, конечно, весь коллективный Запад целиком», — сказал Журавлев.

До этого в СМИ появилась информация, что в опытно-конструкторском бюро «Новатор», где производятся ракеты «Буревестник», используются немецкие токарные станки марок GDW и Weiler. Это якобы следует из описания вакансии, размещенной заводом на рекрутинговом сайте HeadHunter.

Ранее в Госдуме сравнили лидеров ЕС с тараканами.