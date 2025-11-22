Под Воронежем подорвали боевые блоки сбитых ракет ATACMS

Взрывотехники завершили плановый подрыв блоков сбитых ракет ATACMS в садоводческом товариществе (СНТ) «Дальние сады» под Воронежем. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Подрыв боевых блоков в СНТ «Дальние сады» произведен успешно. Никто из граждан не пострадал», — написал он.

По его словам, оперативным службам требуется время, чтобы убедиться в уничтожении всех взрывоопасных элементов, поэтому подъезды к ряду участков в СНТ остаются перекрытыми. При этом в большую часть СНТ доступ жителей возобновлен.

Гусев рассказал, что в результате взрыва пострадали несколько строений: один частный дом, числящийся как нежилой, полностью разрушен, другой получил серьезные повреждения. Кроме того, у нескольких построек повреждены кровля и остекление. Как уточнил губернатор, ущерб удалось снизить благодаря масштабной подготовке.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 ноября Гусев сообщил, что неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS обнаружили в садоводческом товариществе на юго-западе Воронежа. По его словам, их транспортировка невозможна, поэтому взрывоопасные элементы будут подорваны на месте. Поскольку в СНТ живут люди, жителей ряда домов эвакуируют в пункты временного размещения для проведения всех необходимых инженерных работ. При этом здания, которые находятся рядом с неразорвавшимися блоками ATACMS, скорее всего, получат повреждения, предупредил глава региона.

Гусев назвал дату проведения взрывных работ — 22 ноября около 14:00 — и призвал жителей Воронежа сохранять спокойствие.

