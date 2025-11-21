В Воронеже нашли неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS

Неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS обнаружили в садоводческом товариществе (СНТ) на юго-западе Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, блоки лежат вблизи строений и дачных домов.

«Саперы вынуждены констатировать: транспортировка невозможна — только подрыв на месте», — написал он.

Поскольку в СНТ живут люди, жителей ряда домов эвакуируют в пункты временного размещения для проведения всех необходимых инженерных работ. При этом здания, которые находятся рядом с неразорвавшимися блоками ATACMS, скорее всего, получат повреждения, отметил Гусев.

Губернатор дал поручение проработать для собственников этих домов меры поддержки и компенсации.

Гусев назвал дату проведения взрывных работ — 22 ноября около 14:00 — и призвал жителей Воронежа сохранять спокойствие.

По данным Минобороны России, 18 ноября Вооруженные силы Украины атаковали Воронеж четырьмя ракетами ATACMS — они были перехвачены ЗРК С-400 и комплексом «Панцирь». В результате падения обломков боеприпасов были повреждены несколько зданий. В ведомстве заявили, что две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея в Харьковской области. По ним нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер», в результате чего установки MLRS с боекомплектом и личным составом были уничтожены.

