На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg ассказал, как эсминец США помешал «российскому» танкеру

Bloomberg: шедший в Венесуэлу российский танкер развернулся из-за эсминца США
true
true
true
close
Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Нефтяной танкер Seahorse, следовавший в Венесуэлу для доставки груза под камерунским флагом, изменил курс в сторону Кубы после того, как его маршрут пересекся с американским эсминцем Stockdale. Об этом сообщает Bloomberg, называя судно российским.

После инцидента военный корабль проследовал в направлении Пуэрто-Рико. Seahorse, в свою очередь, дважды пытался возобновить движение к Венесуэле, но оба раза вынужден был вернуться и в настоящее время находится в Карибском море в состоянии ожидания.

В последние месяцы вместе со Stockdale в регионе появились и другие американские военные корабли. Южное командование Вооруженных сил США не предоставило комментариев относительно целей присутствия эсминца и его перемещений.

Bloomberg утверждает, что Seahorse – один из четырех российских танкеров, участвующих в поставках нафты в Венесуэлу. По данным агентства, в конце октября танкер выгрузил топливо в Венесуэле, затем направился на Кубу и снова взял курс на Венесуэлу, пока не столкнулся с американским эсминцем. Последующие маневры Seahorse были расценены Bloomberg как нетипичные, поскольку российские танкеры, как правило, не отклоняются от маршрута и не простаивают на обычно стабильно функционирующем торговом пути между Кубой и Венесуэлой.

Ранее Рябков обвинил США в разжигании конфликта в Карибском бассейне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами