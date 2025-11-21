Нефтяной танкер Seahorse, следовавший в Венесуэлу для доставки груза под камерунским флагом, изменил курс в сторону Кубы после того, как его маршрут пересекся с американским эсминцем Stockdale. Об этом сообщает Bloomberg, называя судно российским.

После инцидента военный корабль проследовал в направлении Пуэрто-Рико. Seahorse, в свою очередь, дважды пытался возобновить движение к Венесуэле, но оба раза вынужден был вернуться и в настоящее время находится в Карибском море в состоянии ожидания.

В последние месяцы вместе со Stockdale в регионе появились и другие американские военные корабли. Южное командование Вооруженных сил США не предоставило комментариев относительно целей присутствия эсминца и его перемещений.

Bloomberg утверждает, что Seahorse – один из четырех российских танкеров, участвующих в поставках нафты в Венесуэлу. По данным агентства, в конце октября танкер выгрузил топливо в Венесуэле, затем направился на Кубу и снова взял курс на Венесуэлу, пока не столкнулся с американским эсминцем. Последующие маневры Seahorse были расценены Bloomberg как нетипичные, поскольку российские танкеры, как правило, не отклоняются от маршрута и не простаивают на обычно стабильно функционирующем торговом пути между Кубой и Венесуэлой.

Ранее Рябков обвинил США в разжигании конфликта в Карибском бассейне.