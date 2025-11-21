На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Литве хотят ввести налог на оборону

Delfi: в Литве с нового года введут налог в 10% на оборону
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Сейм Литвы утвердил новый налог — в взнос на оборону. Уточняется, что его добавят с 1 января 2026 года к стоимости большинства страховых полисов страны, сообщает издание Delfi.

По информации журналистов, налог на оборону составит с 10%, из-за чего со следующего года в Литве подорожает страхование жилья, КАСКО, страхование поездок, здравоохранение и сельхозтехника. Отмечается, что новый сбор будет работать как налог на добавленную стоимость (НДС) — компании просто будут собирать взнос и направлять его в бюджет.

Накануне глава литовского МИД Кястутис Будрис заявил, что Литва обязалась поддерживать Украину в течение 10 лет после наступления мира в стране, Вильнюс намерен наращивать помощь Киеву. Дипломат отметил, что на фоне обсуждений нового плана США по Украине Европа должна только наращивать помощь Киеву. При этом переговоры о мире, считает министр, невозможны без ЕС и Украины.

До этого Еврокомиссия оценила общие потребности Киева в 2026-2027 годах в €135,7 млрд при условии, что конфликт с Россией завершится в 2026 году. В эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные.

Ранее Литва и Финляндия собрались поставлять противопехотные мины Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами