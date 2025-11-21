В Литве хотят ввести налог на оборону

Delfi: в Литве с нового года введут налог в 10% на оборону

Сейм Литвы утвердил новый налог — в взнос на оборону. Уточняется, что его добавят с 1 января 2026 года к стоимости большинства страховых полисов страны, сообщает издание Delfi.

По информации журналистов, налог на оборону составит с 10%, из-за чего со следующего года в Литве подорожает страхование жилья, КАСКО, страхование поездок, здравоохранение и сельхозтехника. Отмечается, что новый сбор будет работать как налог на добавленную стоимость (НДС) — компании просто будут собирать взнос и направлять его в бюджет.

Накануне глава литовского МИД Кястутис Будрис заявил, что Литва обязалась поддерживать Украину в течение 10 лет после наступления мира в стране, Вильнюс намерен наращивать помощь Киеву. Дипломат отметил, что на фоне обсуждений нового плана США по Украине Европа должна только наращивать помощь Киеву. При этом переговоры о мире, считает министр, невозможны без ЕС и Украины.

До этого Еврокомиссия оценила общие потребности Киева в 2026-2027 годах в €135,7 млрд при условии, что конфликт с Россией завершится в 2026 году. В эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные.

Ранее Литва и Финляндия собрались поставлять противопехотные мины Украине.