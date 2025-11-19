На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министерство обороны Италии признало, что Украина утратила территории

Минобороны Италии признало, что Украина утратила территории
Ciro De Luca/Reuters

Министерство обороны Италии констатировало, что на Украине не сумели создать условия для возвращения потерянных в ходе конфликта территорий, а поддержка стран Запада нужна лишь для затягивания времени. Об этом сообщает газета Il Fatto quotidiano со ссылкой на неформальный документ, составленный итальянским министром обороны Гуидо Крозетто о противодействии гибридным угрозам.

В документе говорится, что сопротивление со стороны Украины при поддержке Запада служит «затягиванию времени», действия Киева не послужили поводом к созданию необходимых условий для возвращения территорий или кардинальному изменению хода конфликта.

В документе также признается преимущество Российской Федерации с точки зрения человеческих ресурсов, техники, вооружений и военного производства.

Крозетто также призвал укрепить национальные подразделения по борьбе с киберпреступностью и предложил набирать в армию профессиональных хакеров.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский представит в Турции «наработанные решения» для переговоров.

