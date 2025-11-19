Офицер ВСУ Прошинский: лишь вопрос времени, когда войска РФ дойдут до Киева

Подход российских войск к Киеву — это только вопрос времени. Об этом заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Прошинский с позывным «Дед» в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику.

По его словам, украинских бойцов на фронте критически не хватает, их число будет только уменьшаться. Так, например, если официально мобилизованы 30 тысяч человек, из них 21 тысяча самовольно покинула часть, кто-то в первые дни попадает в больницу, отметил Прошинский.

То есть, по документам в бригаде военнослужащие есть, а в действительности они отсутствуют. Таким образом на самом деле по всей линии боевого соприкосновения в подразделения ВСУ прибывают максимум 2-3 тысячи человек при заявленных 30 тысячах, добавил военный.

Прошинский задался вопросом, насколько реально держать одновременно эффективную оборону по всей линии фронта с таким небольшим числом военнослужащих. Возможно, необходимо отходить, но тогда возникает вопрос, через какое время российские войска смогут продвинуться к Харькову, Днепру, Сумам, например, а потом и к Киеву, заключил украинский офицер.

Ранее политолог предрек возвращение Украины в сферу влияния России.