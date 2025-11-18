На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия привлечет €1 млрд из оборонного кредита Евросоюза

HS: Финляндия намерена привлечь €1 млрд из оборонного кредита ЕС
Vovatol/Shutterstock/FOTODOM

Финляндия привлечет один €1 млрд из кредитного инструмента ЕС SAFE, соответствующее решение принял правительственный комитет страны. Об этом сообщает газета Helsingin Sanonat со ссылкой на сообщение госкомитета.

«Комитет по экономической политике правительства принял решение, что Финляндия привлечет один миллиард евро в рамках нового совместного долга ЕС на оборону, так называемого кредита SAFE», — отмечает издание.

По информации журналистов, эти денежные средства, предположительно, будут использованы для укрепления возможностей сухопутных войск вооруженных сил Финляндии и производства беспилотников.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании европейского фонда SAFE в рамках программы «Безопасность для Европы», организованного для наращивания производства оружия. На это член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европа должна прекратить политику перевооружения, поскольку в конечном счете это приведет к ядерной войне.

Ранее в ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону.

