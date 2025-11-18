На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине поставили под сомнение возможность получить истребители Rafale вне очереди

Politico: на Украине сомневаются, что получат истребители Rafale вне очереди
A. Perez Meca/Global Look Press

На Украине сомневаются в возможности получить французские истребители Rafale вне очереди. Об этом сообщила газета газета Politico со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

«Никто в мире их (истребители — «Газета.Ru») просто не продает в достаточных количествах. Просто проверьте по поисковику Google, сколько стран встали в очереди за Rafale. И я сомневаюсь, что кто-либо позволит Украине обойти очередь и первой их получить», — сказал источник.

Военный чиновник добавил, что в настоящее время Киев не располагает необходимыми для покупки Rafale средствами.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее аналитик назвал российские истребители, которые будут уничтожать Rafale на Украине.

