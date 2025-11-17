Подразделения 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут большие потери и отступают с позиций на Харьковском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады продолжают отступать, неся значительные потери в живой силе», — сказал источник.

15 ноября сообщалось, что в Харьковской области сдались в плен украинские военные, которые находились на своих позициях с весны 2025 года. По данным российских силовиков, украинские бойцы оказались совершенно деморализованы, поскольку почти за полгода не увидели ни одной ротации, и в результате были вынуждены месяцами находиться на позициях.

Также стало известно, что в Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР сдались в плен российской армии 25 украинских солдат. Речь идет о бойцах 38-й бригады морской пехоты ВСУ. Перед этим военные ВС РФ с дрона сбросили украинским бойцам, которые оказались в окружении, листовки с руководством о том, как сохранить себе жизнь.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по гражданским.