В Харьковской области сдались в плен боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились на своих позициях с весны 2025 года. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, украинские бойцы оказались совершенно деморализованы, так как почти за полгода не увидели ни одной ротации, и в результате были вынуждены месяцами находиться на позициях.

Уточняется, что за сутки в плен солдатам группировки войск «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ) сдались в плен сразу пять украинских бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

До этого сообщалось, что в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) сдались в плен российской армии 25 украинских солдат. Речь идет о бойцах 38-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Перед этим военные ВС РФ с дрона сбросили украинским бойцам, которые оказались в окружении, листовки с руководством о том, как сохранить себе жизнь.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по гражданским.