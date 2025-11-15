В США посчитали Alibaba агентом армии КНР

Bloomberg: Пентагон нашел у Alibaba связи с армией КНР

Министерство обороны США нашло у китайского маркетплейса Alibaba связи с Народно-освободительной армией КНР (НОАК). Об этом пишет Financial Times.

Журналисты получили доступ к ранее засекреченному меморандуму Пентагона, в котором говорится о том, что Alibaba предоставляет НОАК «возможности», угрожающие безопасности США. Каким образом эти возможности угрожают Штатам, не уточняется. Также в Пентагоне заявили, что компания передает НОАК доступ к данным клиентов, включая IP-адреса, данные о Wi-Fi, платежах и услугах, связанных с ИИ.

Представители торговой платформы назвали меморандум «чушью», а также «явной попыткой манипулировать общественным мнением и очернить Alibaba».

До этого сообщалось, что власти США могут запретить Apple запустить свой ИИ в Китае.

Apple намерена сотрудничать с Alibaba для интеграции функций искусственного интеллекта Apple Intelligence в iPhone на китайском рынке. На международном рынке за ИИ-функции iPhone отвечает OpenAI, однако в Китае сервис не работает.

Власти США опасаются, что сделка позволит Alibaba усилить позиции в области ИИ, расширить влияние китайских технологий и усилить зависимость Apple от требований китайского законодательства.

Ранее Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль США.