Трамп заявил об «очень скорых» ядерных испытаниях в США

Соединенные Штаты Америки проведут ядерные испытания «очень скоро». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Очень скоро», — сказал глава Белого дома.

Также Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания. По его словам, это необходимо, поскольку «другие люди тестируют».

В октябре Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия в связи с проводимыми «другими странами» «программами испытаний».

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий. Речь идет о прекращении полномасштабных подземных взрывов на ядерных полигонах, которые активно использовались во время холодной войны. В 1996 году США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако документ так и не был ратифицирован конгрессом, поэтому не стал де-юре обязательным для Вашингтона. Вопреки этому, американские власти сохраняли фактический мораторий и проводили только компьютерное моделирование и субкритические испытания, не сопровождающиеся ядерными взрывами.

Ранее стало известно, что в США пытаются отговорить Трампа от проведения ядерных испытаний.