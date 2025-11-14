На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Береговая охрана США зафиксировала российский военный корабль у своих границ

Береговая охрана США наблюдала за военным судном ВМФ РФ у своих водных границ
true
true
true
close
US Army

Береговая охрана США вела наблюдение за российским военным судном вблизи американских территориальных вод. Об этом сообщается на сайте охраны.

Утверждается, что российский корабль был зафиксирован 26 октября в 15 морских милях (28 километров) к югу от гавайского острова Оаху.

Самолет американской береговой охраны HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер ответили на действия разведывательного судна Военно-морского флота Российской Федерации «Карелия», совершив безопасный и профессиональный облет и пройдя недалеко от судна.

Согласно международному праву, иностранным военным кораблям разрешено проходить и действовать за пределами территориальных вод других стран, которые простираются до 12 морских миль от берега (примерно 22,2 километра).

Действуя в соответствии с международным правом, персонал Береговой охраны контролирует деятельность судна РФ вблизи территориальных вод США для обеспечения морской безопасности судов страны, функционирующих в этом районе, говорится в пресс-релизе.

Ранее Британия остановила обмен с США разведданными по Карибскому морю.

