В минобороны сообщили о работе саперов из Северной Кореи в Курской области

Саперы из КНДР участвуют в разминировании в Курской области

Саперы из Северной Кореи участвуют в разминировании в Курской области. Об этом сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

В публикации отмечается, что саперы из КНДР прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск РФ.

До этого сообщалось, что в Пхеньяне замминистра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин встретился с министром обороны КНДР генералом Но Гван Чхолем.

В минобороны рассказали, что генералы обсуждали двустороннее сотрудничество в военно-политической сфере. Северокорейский министр отметил, что визит Горемыкина укрепляет «боевое братство между армиями КНДР и России».

В КНДР рассказали, что переговоры Горемыкина и главы минобороны КНДР прошли «в дружественной обстановке» 6 ноября. В них участвовали замначальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль, замглавы МИД Северной Кореи Ким Чон Гю и посол России Александр Мацегора.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч военных из КНДР.